Moi, ce que j‘en dis… Bon, oui c’est vrai, je parle tout seul. Je soliloque à voix haute, je réfléchis oralement. Le plus gênant c’est de se promener devant tout le monde le cerveau à poil ! Cela dit, vu la gueule du monde, il peut commencer à balayer devant sa porte…

La Féline et le clip sanglant de Senga Après Adieu L'enfance il y a trois ans, La Féline, alias Agnès Gayraud, revient avec le saignant clip de Senga qui annonce l'album Triomphe pour le 27 janvier 2017

DeLaurentis, sa pépite Brand New Soul Cécile De Laurentis a dévoilé Brand New Soul, nouvelle création musicale orientée vers la danse chorégraphique avec la participation de la chorégraphe Julie Sevestre et de la danseuse époustouflante Davina Villeneuve.

PBUG - Stand Up et le 21 décembre au New Morning L'album Stand Up de PBUG sort le 10 novembre. Créé en septembre 2008 par Pete Ray Biggin le groupe PB UNDERGROUND, ou en plus court PBUG, a fait provoqué un vrai effet de blast sur la scène funk britannique. Pour information n’était pas un nouveau venu, c’est un batteur culte de drummerworld.com qui joue régulièrement avec de nombreux groupes et artistes dont Level 42, Incognito, Amy Winehouse, Chaka Khan, Lalah Hathaway ou Mark Ronson.

Liberty Girls, un tube positif Vivre Plus Fort Liberty Girls, c'est un vent de fraicheur la scène pop française. Louna, Sarah et Anais, les trois membres du trio Liberty Girls chantent et dansent depuis leur plus jeune âge.

